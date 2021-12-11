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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Как всегда, быстро качественно и в срок! Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Довольна сотрудничеством, всё понятно и своевременная оплата. Рекомендую!
$5
10 баллов
3 года назад
Работа выполнена качественно и в срок! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Рекомендую, как надежного, хорошего исполнителя!
Ответный отзыв
Всё прошло хорошо, ТЗ понятное, оплата вовремя!