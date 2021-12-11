Ana_s0b

Анастасия Соболь Ana_s0b

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
| Logo design | 3D modelling |
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

alexhon
59 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Отрисовка в векторе!
Как всегда, быстро качественно и в срок! Спасибо за работу!
Довольна сотрудничеством, всё понятно и своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
alexhon
59 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Обработка фотографий
Работа выполнена качественно и в срок! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Рекомендую, как надежного, хорошего исполнителя!
Всё прошло хорошо, ТЗ понятное, оплата вовремя!
Ответный отзыв