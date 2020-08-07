Добрый день!
Я верстальщик. Сверстаю для Вас адаптивный, валидный, кроссбраузерный сайт.
Мои навыки:
- Уверенное знание HTML5/CSS3(+ flexbox);
- Photoshop на уровне нарезки PSD макетов;
- Responsive (адаптивная) кроссбраузерная верстка;
- Базовые навыки JavaScript, jQuery;
- Опыт работы с Bootstrap 4;
- Опыт работы с CMS WordPress.
Мои качества:
- целеустремленность;
- ответственность;
- организованность;
- любовь к своему делу;
- стремление к самосовершенствованию;
- умение выполнять поставленные задачи качественно и в заданные сроки.
Чтобы сделать заказ напишите мне в мессенджер:
+38 (068) 415-81-89 (Whatsapp, Viber, Telegram)
Я Вконтакте - https://vk.com/anabella84
В Facebook - https://www.facebook.com/anna.chernichkina.ek
В Инстаграм - https://www.instagram.com/anachern04
Пишите, буду рада сотрудничеству.