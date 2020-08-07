Люблю верстать!

Добрый день!

Я верстальщик. Сверстаю для Вас адаптивный, валидный, кроссбраузерный сайт.

Мои навыки:

- Уверенное знание HTML5/CSS3(+ flexbox);

- Photoshop на уровне нарезки PSD макетов;

- Responsive (адаптивная) кроссбраузерная верстка;

- Базовые навыки JavaScript, jQuery;

- Опыт работы с Bootstrap 4;

- Опыт работы с CMS WordPress.

Мои качества:

- целеустремленность;

- ответственность;

- организованность;

- любовь к своему делу;

- стремление к самосовершенствованию;

- умение выполнять поставленные задачи качественно и в заданные сроки.

Чтобы сделать заказ напишите мне в мессенджер:

+38 (068) 415-81-89 (Whatsapp, Viber, Telegram)

Я Вконтакте - https://vk.com/anabella84

В Facebook - https://www.facebook.com/anna.chernichkina.ek

В Инстаграм - https://www.instagram.com/anachern04

Пишите, буду рада сотрудничеству.