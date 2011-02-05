Экстерьераная и интерьерная визуализация, моделинг и текстуринг

Более 5 лет профессионально работаю в сфере 3Д графики. В совершенстве владею инструментами моделинга, маппинга, текстуринга. Помимо 3d Studio max свободно работаю с Maya. Отличное знание фотошопа помогает создавать реалистичные текстуры материалов.

Если Вам нужен качественный моделинг с последующей визуализацией - обращайтесь! Буду рад выполнить Ваш заказ.

E-mail: [email protected]

ICQ: 236287078