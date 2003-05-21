Професійний перекладач ваших текстів! Швидко і якісно!
Привіт!
Я Роксолана - професійний перекладач.
Володію 4 мовами: англійська, польська, українська, російська.
Досвід роботи:
Переклад різного роду тексту, статей.
Переклад на бізнес переговорах офлайн і онлайн
(польсько-англійський, українсько-англійський, російсько-англійський переклад).
3 роки досвіду роботи з клієнтами та в продажах.
Виконую роботу швидко та якісно. Відповідальна, працюю на результат.
2$ за 1000 знаків.
Метод зв'язку:
+48783899254 (Telegram, WhatsApp)
Буду рада співпраці :)
Портфолио
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