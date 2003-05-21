Analoskor

Роксолана Манко Analoskor

 
21 год
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Професійний перекладач ваших текстів! Швидко і якісно!

Привіт!

Я Роксолана - професійний перекладач.

Володію 4 мовами: англійська, польська, українська, російська.

Досвід роботи:

  • Переклад різного роду тексту, статей.

  • Переклад на бізнес переговорах офлайн і онлайн

    (польсько-англійський, українсько-англійський, російсько-англійський переклад).

  • 3 роки досвіду роботи з клієнтами та в продажах.

Виконую роботу швидко та якісно. Відповідальна, працюю на результат.

2$ за 1000 знаків.

Метод зв'язку:

+48783899254 (Telegram, WhatsApp)

Буду рада співпраці :)

Портфолио

Переводы
нет отзывов
$10/час
от $2
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