Anar_Mamedov

Анар Мамедов Anar_Mamedov

 
35 летУкраина/Харьков
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Опытный верстальщик / Редизайн / Адаптивность / Оптимизация скорости сайта / Bootstrap эксперт
  • Вам нужен сайт который будет продавать ваши услуги или товары лучше чем ваши менеджеры?
  • Или вы хотите респектабельную сайт-визитку, который представит Вас или вашу компанию в сети интернет?
  • Вам нужен сайт на котором Вы будете самостоятельно управлять контентом: менять текст, картинки, товары, цены?
  • А может у вас уже есть сайт, но вы хотите изменить дизайн на более современный и сделать его адаптивным под мобильные устройства?
  • Если вы агенство или посредник, и вы ищете хорошего верстальщика, который имеет опыт, ответственно относится к выполнению работы и обладает всеми необходимыми навыками и знаниям для качественной верстки сайтов...
﻿Тогда я тот, кто вам нужен!

У меня есть знания и опыт для разработки веб-сайтов с нуля с использованием HTML5, CSS3, JavaScript (jQuery) и Bootstrap 4. Я старюсь быть в тренде современной разработки сайтов, продающих лендингов и сайтов на WordPress.

Телеграм - @anarmamedov

JavascriptWordPressВерстка сайтаСайт на WordPressHTMLBootstrapjQueryСайт-визитка
Портфолио
HTML-верстка
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$7/час
от $50от 1 дня
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