Опытный верстальщик / Редизайн / Адаптивность / Оптимизация скорости сайта / Bootstrap эксперт
- Вам нужен сайт который будет продавать ваши услуги или товары лучше чем ваши менеджеры?
- Или вы хотите респектабельную сайт-визитку, который представит Вас или вашу компанию в сети интернет?
- Вам нужен сайт на котором Вы будете самостоятельно управлять контентом: менять текст, картинки, товары, цены?
- А может у вас уже есть сайт, но вы хотите изменить дизайн на более современный и сделать его адаптивным под мобильные устройства?
- Если вы агенство или посредник, и вы ищете хорошего верстальщика, который имеет опыт, ответственно относится к выполнению работы и обладает всеми необходимыми навыками и знаниям для качественной верстки сайтов...
У меня есть знания и опыт для разработки веб-сайтов с нуля с использованием HTML5, CSS3, JavaScript (jQuery) и Bootstrap 4. Я старюсь быть в тренде современной разработки сайтов, продающих лендингов и сайтов на WordPress.
Телеграм - @anarmamedov
Портфолио
- Diamond Wheels London89 просмотров
- Облачный майнинг94 просмотра
- Painters London100 просмотров
- Лендинг для продажи штукатурных станций81 просмотр
- Машинная штукатурка72 просмотра
HTML-верстка
нет отзывов
$7/час
от $50от 1 дня
#2999