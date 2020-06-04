Опытный верстальщик / Редизайн / Адаптивность / Оптимизация скорости сайта / Bootstrap эксперт

Вам нужен сайт который будет продавать ваши услуги или товары лучше чем ваши менеджеры?

Или вы хотите респектабельную сайт-визитку, который представит Вас или вашу компанию в сети интернет?

Вам нужен сайт на котором Вы будете самостоятельно управлять контентом: менять текст, картинки, товары, цены?

А может у вас уже есть сайт, но вы хотите изменить дизайн на более современный и сделать его адаптивным под мобильные устройства?

Если вы агенство или посредник, и вы ищете хорошего верстальщика, который имеет опыт, ответственно относится к выполнению работы и обладает всеми необходимыми навыками и знаниям для качественной верстки сайтов...

У меня есть знания и опыт для разработки веб-сайтов с нуля с использованием HTML5, CSS3, JavaScript (jQuery) и Bootstrap 4. Я старюсь быть в тренде современной разработки сайтов, продающих лендингов и сайтов на WordPress.

Телеграм - @anarmamedov