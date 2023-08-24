Anaraid

Глеб Anaraid

 
21 годКазахстан/Алматы
год на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Видеомонтаж: качественно, вовремя и так, как хочет клиент

Привет!

Я работаю в такой программе, как Adobe Premiere Pro, имею за плечами долгое обучение и реальный опыт создания видео. Теперь я решил предоставлять свои услуги как фрилансер.

Клиент и его пожелания для меня всегда на первом месте: делаю правки в ролике по вашему желанию, гарантирую выполнение работы в срок!


Как со мной связаться?

Электронная почта: [email protected]

Telegram: https://t.me/anaraid


Оплату принимаю:

  • Переводом на карту;

  • Через Bitcoin(и другие криптовалюты);

  • На Qiwi;

  • А также любым другим удобным для вас способом :)

Портфолио