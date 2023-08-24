Видеомонтаж: качественно, вовремя и так, как хочет клиент
Привет!
Я работаю в такой программе, как Adobe Premiere Pro, имею за плечами долгое обучение и реальный опыт создания видео. Теперь я решил предоставлять свои услуги как фрилансер.
Клиент и его пожелания для меня всегда на первом месте: делаю правки в ролике по вашему желанию, гарантирую выполнение работы в срок!
Как со мной связаться?
Электронная почта: [email protected]
Telegram: https://t.me/anaraid
Оплату принимаю:
Переводом на карту;
Через Bitcoin(и другие криптовалюты);
На Qiwi;
А также любым другим удобным для вас способом :)
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- Пример рекламного ролика турагенства10 просмотров