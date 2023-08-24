Видеомонтаж: качественно, вовремя и так, как хочет клиент

Привет!



Я работаю в такой программе, как Adobe Premiere Pro, имею за плечами долгое обучение и реальный опыт создания видео. Теперь я решил предоставлять свои услуги как фрилансер.

Клиент и его пожелания для меня всегда на первом месте: делаю правки в ролике по вашему желанию, гарантирую выполнение работы в срок!





Как со мной связаться?

Электронная почта: [email protected]

Telegram: https://t.me/anaraid





Оплату принимаю: