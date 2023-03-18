Сайты под ключ

Рада приветствовать!

Я веб дизайнер и ранее работала с проектами под запуск (инфо бизнес, онлайн школы), помогая бизнесу оптимизировать прибыль и улучшать опыт пользователя.



• https://anastasia-s.webflow.io

• Telegram https://t.me/lady_anastezy



Инструменты

Figma, Adobe Photoshop, Tilda webflow



Скиллы

Прототипирование

Написание текстов

Адаптивный дизайн

Верстка на все устройства Tilda, Webflow (аналог вордпресс), Creatium