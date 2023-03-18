Анастасия Скачкова Anastasia-SiteAnastasia-Site
22 годаБеларусь/Борисов
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Сайты под ключ
Рада приветствовать!
Я веб дизайнер и ранее работала с проектами под запуск (инфо бизнес, онлайн школы), помогая бизнесу оптимизировать прибыль и улучшать опыт пользователя.
• https://anastasia-s.webflow.io
• Telegram https://t.me/lady_anastezy
Инструменты
Figma, Adobe Photoshop, Tilda webflow
Скиллы
Прототипирование
Написание текстов
Адаптивный дизайн
Верстка на все устройства Tilda, Webflow (аналог вордпресс), Creatium
Я против войны в Украине!
Портфолио
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