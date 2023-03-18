Anastasia-Site

Анастасия Скачкова Anastasia-Site

 
22 годаБеларусь/Борисов
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Сайты под ключ

Рада приветствовать!
Я веб дизайнер и ранее работала с проектами под запуск (инфо бизнес, онлайн школы), помогая бизнесу оптимизировать прибыль и улучшать опыт пользователя.

https://anastasia-s.webflow.io

• Telegram https://t.me/lady_anastezy

Инструменты
Figma, Adobe Photoshop, Tilda webflow

Скиллы
Прототипирование
Написание текстов
Адаптивный дизайн
Верстка на все устройства Tilda, Webflow (аналог вордпресс), Creatium

FigmaTildaPhotoshop
Портфолио
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