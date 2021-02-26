Anastasia1503

Администратор онлайн-школы
1. Создание сайта: Лендинг на базе Tilda / Сайт-визитка / Подключение домена и доменной почты / Подключение платёжных систем
2. Настройка обучающих платформ (Bizon365, GetCourse): создание / наполнение / настройка курса
3. Настройка и модерация вебинара
4. Настройка и создание чат-ботов и рассылок (Senler, BotHelp)
5. Создание визуального контента: презентации / 3D обложки / видео-макеты для Instagram/ оформление тренингов, страниц, уроков
Действие аккаунта приостановлено!