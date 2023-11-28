Anastasia2567

Привіт-привіт🤗 шукаєш людину, яка якісно та швидко виконає роботу? Тоді тобі точно до мене🫣

Мене звати Анастасія, мені 25 років. Коротко про себе: 6 років віддала роботі з дітками, в саме працюю вчителем англійської мови. Володію на прекрасному рівні такими мовами як: українська, англійська та російська. Тому без будь-яких проблем можу виконати будь-яке завдання. Я дуже приємна людина та легко знаходжу спільну мову. Тому, я думаю, що ми точно спрацюємось ☺️ звертайся до мене і ти точно не пошкодуєш. Обіцяю, що вся робота буде виконана більш ніж ідеально. Слава Україні ❤️