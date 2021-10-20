Привет, меня зовут Анастасия)

Я умею создавать классные продающие сайты, которые привлекают клиентов и эффективно решают задачи вашего бизнеса.

ЧТО ВЫ получаете:

1)При заказе любого пакета вы получаете доступ к проекту со всеми исходниками.

2)Правки в дизайн: вы можете комментировать работу на любом этапе и вносить конструктивные правки в проект в рамках ТЗ, при условии четкого описания, что добавить/изменить.

3)Консультации на всех этапах проекта и далее.

4)Несколько вариантов дизайна.

Внимание:

В стоимость дизайна не входит верстка макета.

Я работаю только в Photoshop.

Адаптивная версия: адаптивный дизайн на базе 12 колоночной bootstrap сетки. Как правило этого достаточно для большинства случаев.