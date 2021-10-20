Привет, меня зовут Анастасия)
Я умею создавать классные продающие сайты, которые привлекают клиентов и эффективно решают задачи вашего бизнеса.
ЧТО ВЫ получаете:
1)При заказе любого пакета вы получаете доступ к проекту со всеми исходниками.
2)Правки в дизайн: вы можете комментировать работу на любом этапе и вносить конструктивные правки в проект в рамках ТЗ, при условии четкого описания, что добавить/изменить.
3)Консультации на всех этапах проекта и далее.
4)Несколько вариантов дизайна.
Внимание:
В стоимость дизайна не входит верстка макета.
Я работаю только в Photoshop.
Адаптивная версия: адаптивный дизайн на базе 12 колоночной bootstrap сетки. Как правило этого достаточно для большинства случаев.
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Портфолио
- Дизайн сайта54 просмотра
- Создание уникального дизайна сайта57 просмотров
- Создание уникального дизайна сайта60 просмотров
- Создание уникального дизайна сайта59 просмотров