Набор, редактирование текста. Прочее

Написание текстов разных форм и стилей - от пригласительного до креативной концепции или аналитической статьи

составление концепций рекламных кампаний.

Написание статей в журналы

знание риторики, психологии, педагогики.

Быстрый поиск и анализ информации,

умение работать.

грамотный язык, легкий и понятный стиль

русский, украинский – профессионально;Быстро читаю, связно говорю, быстро печатаю