Anastasia91qwert

Анастасія Нова Anastasia91qwert

 
33 года
год на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
Набор, редактирование текста. Прочее

Написание текстов разных форм и стилей - от пригласительного до креативной концепции или аналитической статьи

составление концепций рекламных кампаний.

Написание статей в журналы

знание риторики, психологии, педагогики.

Быстрый поиск и анализ информации,

умение работать.

грамотный язык, легкий и понятный стиль

русский, украинский – профессионально;Быстро читаю, связно говорю, быстро печатаю

#91Написание отзывов

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Написание отзывов
Швидко та якісно виконана робота
Чудовий роботодавець. Рекомендую
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$10/час
от $25от 1 дня
#845