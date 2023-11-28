Набор, редактирование текста. Прочее
Написание текстов разных форм и стилей - от пригласительного до креативной концепции или аналитической статьи
составление концепций рекламных кампаний.
Написание статей в журналы
знание риторики, психологии, педагогики.
Быстрый поиск и анализ информации,
умение работать.
грамотный язык, легкий и понятный стиль
русский, украинский – профессионально;Быстро читаю, связно говорю, быстро печатаю
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Написание отзывов
Швидко та якісно виконана робота
Ответный отзыв
Чудовий роботодавець. Рекомендую
Копирайтинг
1 отзыв
$10/час
от $25от 1 дня
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