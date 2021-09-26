Верстка сайтов HTML / CSS / GULP / SCSS / БЭМ
Здравствуйте,
Меня зовут Анастасия я занимаюсь тем что мне нравиться а именно версткой сайтов.
Делаю свою работу качественно и в указанные строки.
В своем заказе Вы получите валидную и кроссбраузерную верстку.
Варианты работы, после согласования нюансов по дизайну или анимации на странице, а также сроков:
1) Согласовывать правки с заказчиком после каждой сверстанной страницы.
2) Согласовывать правки с заказчиком уже по сверстанному макету.
Работаю по предоплате или безопасной сделке.
Телеграм : https://t.me/AnastasiaKolisnichenko
E-mail : [email protected]
Основные навыки :
- HTML 5
- CSS 3
- GULP
- SCSS
- FLEXBOX
- GRID
- JQUERY
- БЭМ методология
- Соблюдения Pixel Perfect
- Модульность
- Адаптивная верстка
- Кроссбраузерная верстка
- Семантическая верстка
Работаю с такими программами :
- Figma
- PhotoShop
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
2 года назад
Всебыло сделано очень качественно! Рекомендую
Ответный отзыв
Очень довольна работой с данным заказчиком четкое ТЗ и оплата вовремя. Рекомендую.