AnastasiaDev

Анастасия Колисниченко AnastasiaDev

 
22 годаУкраина/Кривой Рог
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Верстка сайтов HTML / CSS / GULP / SCSS / БЭМ

Здравствуйте,  

Меня зовут Анастасия я занимаюсь тем что мне нравиться а именно версткой сайтов.

Делаю свою работу качественно и в указанные строки. 

В своем заказе Вы получите валидную и кроссбраузерную верстку.

Варианты работы, после согласования нюансов по дизайну или анимации на странице, а также сроков:

1) Согласовывать правки с заказчиком после каждой сверстанной страницы.

2) Согласовывать правки с заказчиком уже по сверстанному макету. 

Работаю по предоплате или безопасной сделке

Телеграм : https://t.me/AnastasiaKolisnichenko

E-mail [email protected]

Основные навыки  :

  • HTML 5
  • CSS 3
  • GULP
  • SCSS
  • FLEXBOX
  • GRID
  • JQUERY
  • БЭМ методология
  • Соблюдения Pixel Perfect
  • Модульность
  • Адаптивная верстка
  • Кроссбраузерная верстка
  • Семантическая верстка

Работаю с такими программами :

  • Figma
  • PhotoShop
Верстка сайтаHTMLCSSFigmajQuerySCSSGulpPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
vadimsyzov
Вадим 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$7
10 баллов
2 года назад
Создание сайта-одностраничника (дизайн + верстка)
Всебыло сделано очень качественно! Рекомендую
Очень довольна работой с данным заказчиком четкое ТЗ и оплата вовремя. Рекомендую.
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