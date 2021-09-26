Верстка сайтов HTML / CSS / GULP / SCSS / БЭМ

Здравствуйте,

Меня зовут Анастасия я занимаюсь тем что мне нравиться а именно версткой сайтов.

Делаю свою работу качественно и в указанные строки.

В своем заказе Вы получите валидную и кроссбраузерную верстку.

Варианты работы, после согласования нюансов по дизайну или анимации на странице, а также сроков:

1) Согласовывать правки с заказчиком после каждой сверстанной страницы.

2) Согласовывать правки с заказчиком уже по сверстанному макету.

Работаю по предоплате или безопасной сделке.

Телеграм : https://t.me/AnastasiaKolisnichenko

E-mail : [email protected]

Основные навыки :

HTML 5

CSS 3

GULP

SCSS

FLEXBOX

GRID

JQUERY

БЭМ методология

Соблюдения Pixel Perfect

Модульность

Адаптивная верстка

Кроссбраузерная верстка

Семантическая верстка

Работаю с такими программами :