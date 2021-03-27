Опытный копирайтер и рерайтер

﻿﻿Немного о себе:

Достижения:

Глобальных достижений у меня нет, но имеется несколько личных.

В 2018 году начала осваивать Photoshop, вследствие чего научилась редактировать фотографии, создавать логотипы,

рекламные баннеры, рисовать в векторе, пользоваться всем функционалом на

высоком уровне.

В конце 2018 приобрела графический планшет и освоила программу Paint Tool Sai. Начала создавать современные арты, рисовать антропоморфных животных и различные эффекты для

фотошопа.

В 2016 году увлеклась монтажом видео. Освоила программу Sony Vegas и монтировала видео на среднем уровне .

и монтировала видео на . В конце 2016 года научилась 3D моделированию в программе Cinema4D . Могу создавать 3D текст, редактировать его. Также без проблем создам 3D модель или видео с 3D эффектами.

. Могу создавать 3D текст, редактировать его. Также без проблем создам 3D модель или видео с 3D эффектами. В 2020 занимаюсь копирайтингом на известной платформе от Яндекса – Яндекс Дзен.

Пишу статьи на игровую тематику, а также про IT и заработок в интернете.

Личные качества:

Я ответственный и целеустремленный человек, готова на работу любой сложности и

трудоёмкости, а также на обучение и освоение любой программы или курса. С

лёгкостью могу сказать, что никогда не подведу и доведу дело до конца, не смотря

на преграды. Я очень отзывчива и доброжелательна по отношению к людям, поэтому

легко могу работать не только удалённо, но и напрямую с клиентами.

Какие услуги могу предоставить?

Копирайт текстов любой сложности (+СЕО оптимизация текста);

Рерайт текстов;

Подниму уникальность текста;

Ретушь фотографий или картинок;

Создание логотипа;

Нарисую простую иллюстрацию;

Создание карточек для товаров;

Создание рекламных баннеров;

Фотошоп любой сложности;

Отрисовка и создание стикеров;

Это далеко не полный список того, чем я занимаюсь, так как его можно продолжать до бесконечности! Лучше напишите мне конкретную задачу, а я уже отвечу, смогу выполнить работу или нет.

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