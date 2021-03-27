AnastasiaFrid1

Анастасия AnastasiaFrid1

 
25 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Опытный копирайтер и рерайтер

﻿﻿Немного о себе:

Достижения:

Глобальных достижений у меня нет, но имеется несколько личных.

  • В 2018 году начала осваивать Photoshop, вследствие чего научилась редактировать фотографии, создавать логотипы,
рекламные баннеры, рисовать в векторе, пользоваться всем функционалом на

высоком уровне.

  • В конце 2018 приобрела графический планшет и освоила программу Paint Tool Sai. Начала создавать современные арты, рисовать антропоморфных животных и различные эффекты для
фотошопа.

  • В 2016 году увлеклась монтажом видео. Освоила программу Sony Vegas и монтировала видео на среднем уровне.
  • В конце 2016 года научилась 3D моделированию в программе Cinema4D. Могу создавать 3D текст, редактировать его. Также без проблем создам 3D модель или видео с 3D эффектами.
  • В 2020 занимаюсь копирайтингом на известной платформе от Яндекса – Яндекс Дзен.
Пишу статьи на игровую тематику, а также про IT и заработок в интернете.

Личные качества:

Я ответственный и целеустремленный человек, готова на работу любой сложности и

трудоёмкости, а также на обучение и освоение любой программы или курса. С

лёгкостью могу сказать, что никогда не подведу и доведу дело до конца, не смотря

на преграды. Я очень отзывчива и доброжелательна по отношению к людям, поэтому

легко могу работать не только удалённо, но и напрямую с клиентами.

Какие услуги могу предоставить?

  • Копирайт текстов любой сложности (+СЕО оптимизация текста);
  • Рерайт текстов;
  • Подниму уникальность текста;
  • Ретушь фотографий или картинок;
  • Создание логотипа;
  • Нарисую простую иллюстрацию;
  • Создание карточек для товаров;
  • Создание рекламных баннеров;
  • Фотошоп любой сложности;
  • Отрисовка и создание стикеров;
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Это далеко не полный список того, чем я занимаюсь, так как его можно продолжать до бесконечности! Лучше напишите мне конкретную задачу, а я уже отвечу, смогу выполнить работу или нет. 

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Отзывы заказчиков

kernelxx
36 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Сделать белый фон на 8-ми сотках
Всё хорошо сделано и качественно, рекомендую к сотрудничеству
Спасибо! Было приятно с Вами сотрудничать!
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