Немного о себе:
Достижения:
Глобальных достижений у меня нет, но имеется несколько личных.
- В 2018 году начала осваивать Photoshop, вследствие чего научилась редактировать фотографии, создавать логотипы,
высоком уровне.
- В конце 2018 приобрела графический планшет и освоила программу Paint Tool Sai. Начала создавать современные арты, рисовать антропоморфных животных и различные эффекты для
- В 2016 году увлеклась монтажом видео. Освоила программу Sony Vegas и монтировала видео на среднем уровне.
- В конце 2016 года научилась 3D моделированию в программе Cinema4D. Могу создавать 3D текст, редактировать его. Также без проблем создам 3D модель или видео с 3D эффектами.
- В 2020 занимаюсь копирайтингом на известной платформе от Яндекса – Яндекс Дзен.
Личные качества:
Я ответственный и целеустремленный человек, готова на работу любой сложности и
трудоёмкости, а также на обучение и освоение любой программы или курса. С
лёгкостью могу сказать, что никогда не подведу и доведу дело до конца, не смотря
на преграды. Я очень отзывчива и доброжелательна по отношению к людям, поэтому
легко могу работать не только удалённо, но и напрямую с клиентами.
Какие услуги могу предоставить?
- Копирайт текстов любой сложности (+СЕО оптимизация текста);
- Рерайт текстов;
- Подниму уникальность текста;
- Ретушь фотографий или картинок;
- Создание логотипа;
- Нарисую простую иллюстрацию;
- Создание карточек для товаров;
- Создание рекламных баннеров;
- Фотошоп любой сложности;
- Отрисовка и создание стикеров;
Это далеко не полный список того, чем я занимаюсь, так как его можно продолжать до бесконечности! Лучше напишите мне конкретную задачу, а я уже отвечу, смогу выполнить работу или нет.
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Портфолио
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