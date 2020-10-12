AnastasiaOK

Креативный директор

Здравствуйте) Меня зовут Анастасия и я креативный директор частного детского сада. Занимаюсь развитием центра, управляю командой, нахожу посредников, сама выполняю множество задач и получаю от этого огромное удовольствие!

Самая большая ценность в этом для меня это новый опыт и польза, которую я могу и хочу давать.

В процессе своей работы я делала и делаю : нейминг, создание концепции, фото- офферы, обложки для актуальных сторис в инстаграм, написание вовлекающих текстов, чек- листы ( оформление), написание сценариев тематических (детских) мероприятий, разработка продуктовой линейки ( воронка продаж).

Все, то я выбираю делать, я делаю с душой и максимальной вовлеченностью.

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