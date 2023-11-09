Анастасія Серебрич AnastasiaSerebriAnastasiaSerebri
21 годУкраина/Николаев
год на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
UI/UX designer
Вітаю! Я веб-дизайнер з досвідом роботи 1.5 року. Уважна до деталей, завжди вкладаюсь в терміни замовника і відповідально ставлюсь до своєї роботи. Створю для вашого бізнеса продаючий сайт.
Результатом моєї роботи є збільшення конверсії, підвищення лояльності клієнтів та ріст прибутку бізнеса. Розроблюю сайти спираючись на мислення користувача і маркетинг.
Програми в яких я працюю:
Figma
Adobe Photoshop
Adobe After Effects
Webflow
Adobe XD
Framer
Портфолио
- Сайт для пиццерии2 просмотра
- Сайт для кондитерской макарун2 просмотра
- Лендинг для студии танцца2 просмотра
- Сайт для продажи смузи3 просмотра
- Сайт визитка2 просмотра
- Лендинг для салона красоты2 просмотра
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
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