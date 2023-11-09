UI/UX designer

Вітаю! Я веб-дизайнер з досвідом роботи 1.5 року. Уважна до деталей, завжди вкладаюсь в терміни замовника і відповідально ставлюсь до своєї роботи. Створю для вашого бізнеса продаючий сайт.

Результатом моєї роботи є збільшення конверсії, підвищення лояльності клієнтів та ріст прибутку бізнеса. Розроблюю сайти спираючись на мислення користувача і маркетинг.

Програми в яких я працюю: