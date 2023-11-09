AnastasiaSerebri

Анастасія Серебрич AnastasiaSerebri

 
21 годУкраина/Николаев
год на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
UI/UX designer

Вітаю! Я веб-дизайнер з досвідом роботи 1.5 року. Уважна до деталей, завжди вкладаюсь в терміни замовника і відповідально ставлюсь до своєї роботи. Створю для вашого бізнеса продаючий сайт.
Результатом моєї роботи є збільшення конверсії, підвищення лояльності клієнтів та ріст прибутку бізнеса. Розроблюю сайти спираючись на мислення користувача і маркетинг.
Програми в яких я працюю: 

  1.  Figma

  2.  Adobe Photoshop 

  3.  Adobe After Effects 

  4.  Webflow

  5.  Adobe XD 

  6.  Framer

FigmaPhotoshopAfter Effects
Дизайн сайтов
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$10/час
от $50от 1 дня
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