Anastasia_DA

переводчик
Моя специальность - переводчик английского языка. Выполняю переводы, рерайтинг как на русском, так и на английском языках.
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
6 лет назад
Анастасия делала рерайтинг на английском. К вопросам открыта, дорабатывает, если нужно. Короче я работой доволен на все сто. Рекомендую.
Ответный отзыв
С Робертом сотрудничала впервые. Задачи работы четко поставлены, оплата работы была выполнена в срок. Одним словом, порядочный человек. Рекомендую Роберта всем для сотрудничества. БлагоДарю, Роберт, за Ваше интересное задание))