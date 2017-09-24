Anastasia_DA

Анастасия Пономарева Anastasia_DA

 
29 летУкраина/Днепр
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
переводчик

Моя специальность - переводчик английского языка. Выполняю переводы, рерайтинг как на русском, так и на английском языках.

Отзывы заказчиков
CRUGER
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Требуется рерайтинг инструкции на английском, состоящей из 2 страниц
Анастасия делала рерайтинг на английском. К вопросам открыта, дорабатывает, если нужно. Короче я работой доволен на все сто. Рекомендую.
С Робертом сотрудничала впервые. Задачи работы четко поставлены, оплата работы была выполнена в срок. Одним словом, порядочный человек. Рекомендую Роберта всем для сотрудничества. БлагоДарю, Роберт, за Ваше интересное задание))
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