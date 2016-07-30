Хочу сказать, что с такими исполнителями, как Анастасия, хочется работать постоянно. Грамотно, качественно, быстро, а главное, за разумные деньги, что немаловажно! Анастасия, спасибо Вам огромное за предоставленную возможность поработать с Вами и за выполненную работу! Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество.