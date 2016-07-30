Здравствуйте! Приглашаю к сотрудничеству!
Я заканчиваю высшее образование на факультете лингвистики (перевод, переводоведение). В переводах работаю с языками: русский, английский, немецкий, итальянский. Рисую портреты (возможна отправка по почте), качественно делаю рерайтинг и копирайтинг, пишу курсовые и дипломные работы, рефераты. Сочиняю стихи, пишу статьи на различные тематики на русском и английском языках.
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- Отрывок англо-русского перевода174 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
7 лет назад
Хочу сказать, что с такими исполнителями, как Анастасия, хочется работать постоянно. Грамотно, качественно, быстро, а главное, за разумные деньги, что немаловажно! Анастасия, спасибо Вам огромное за предоставленную возможность поработать с Вами и за выполненную работу! Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Мне очень понравилось работать с Людмилой! Задача поставлена очень четко, постоянная поддержка контакта, моментальная оплата. По общению - очень приятный человек. Спасибо за предоставленную возможность поработать с вами. Буду очень рада дальнейшему сотрудничеству!