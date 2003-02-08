Anastasiia0802

Анастасия Рычак Anastasiia0802Anastasiia0802
20 летПольша/Легница
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Твой личный помощник !
Сделаю работу быстро, качественно и за приятную цену ! Работаю с полной отдачей; довожу начатое до конца.
Оперативное редактирование, корректура текстов.
Стилистическая правка текстов.
Перевожу с английского, немецкого , французского, испанского.
Родные языки : русский и украинский.
Могу написать текст для поста в соц.сети , или на любую тему без воды и лишних слов.
Тебе понравиться со мной работать!!