Anastasiia0802

Твой личный помощник !

Сделаю работу быстро, качественно и за приятную цену ! Работаю с полной отдачей; довожу начатое до конца.

Оперативное редактирование, корректура текстов.

Стилистическая правка текстов.

Перевожу с английского, немецкого , французского, испанского.

Родные языки : русский и украинский.

Могу написать текст для поста в соц.сети , или на любую тему без воды и лишних слов.

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