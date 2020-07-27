AnastasiiaKras

Специалист по настройке рекламы

Навыки:

- настройка рекламы на площадках Яндекс и Google

- настройка рекламы в соц.сетях: VK, MyTarget, Facebook, Instagram

- настройка целей в Яндекс.Метрике, Google Ads

- аудит рекламных кампаний

- проверка юзабилити сайта

- настройка пикселей

- создание креативов в конструкторе Canva

Опыт работы: специалист по рекламе в агентстве интернет-маркетинга (полтора года)

Действующие сертификаты: Яндекс.Директ (с прокторингом), Google (базовый + профильные)

Знание языков: Английский (Intermediate). Опыт настройки рекламы на английском языке (в т.ч написание текстов объявлений на английском).

Кейсы: при необходимости, предоставлю кейсы в личку: скриншоты статистики с доп.инфо о маркетинговых целях и достигнутых результатов по итогу работы.