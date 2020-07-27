AnastasiiaKras

Анастасия AnastasiiaKrasAnastasiiaKras
28 летРоссия/Краснодар
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Специалист по настройке рекламы
Навыки:
- настройка рекламы на площадках Яндекс и Google
- настройка рекламы в соц.сетях: VK, MyTarget, Facebook, Instagram
- настройка целей в Яндекс.Метрике, Google Ads
- аудит рекламных кампаний
- проверка юзабилити сайта
- настройка пикселей
- создание креативов в конструкторе Canva
Опыт работы: специалист по рекламе в агентстве интернет-маркетинга (полтора года)
Действующие сертификаты: Яндекс.Директ (с прокторингом), Google (базовый + профильные)
Знание языков: Английский (Intermediate). Опыт настройки рекламы на английском языке (в т.ч написание текстов объявлений на английском).
Кейсы: при необходимости, предоставлю кейсы в личку: скриншоты статистики с доп.инфо о маркетинговых целях и достигнутых результатов по итогу работы.
Действие аккаунта приостановлено!