Anastasiia_7

Анастасия Anastasiia_7

 
26 летРоссия/Екатеринбург
3 года на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
Качественный перевод с душой!

Окончила бакалавриат по направлению "Лингвистика", окончила магистратуру по направлению "Филология", а это значит – могу переводить тексты разных жанров ( технические и художественные ), писать научные работы на разные лингвистические темы (знания свежие), корректировать и редактировать тексты. Занимаюсь также транскрибацией (переводом аудио/видео в текст), осуществляю работу в короткие сроки, качественно и с душой!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Zyzyka_
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
год назад
$35
10 баллов
2 года назад
Перевести с русского на разговорный английский текст комикса
Понравилось работать с Анастасией, очень ответственно подошла к делу,действительно приятно)) За что и получает положительный отзыв :)
Было приятно работать с Надеждой! Всегда на связи, оплата производится вовремя, надежный заказчик! Буду рада еще посотрудничать!
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