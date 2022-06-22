Качественный перевод с душой!
Окончила бакалавриат по направлению "Лингвистика", окончила магистратуру по направлению "Филология", а это значит – могу переводить тексты разных жанров ( технические и художественные ), писать научные работы на разные лингвистические темы (знания свежие), корректировать и редактировать тексты. Занимаюсь также транскрибацией (переводом аудио/видео в текст), осуществляю работу в короткие сроки, качественно и с душой!
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
2 года назад
Понравилось работать с Анастасией, очень ответственно подошла к делу,действительно приятно)) За что и получает положительный отзыв :)
Ответный отзыв
Было приятно работать с Надеждой! Всегда на связи, оплата производится вовремя, надежный заказчик! Буду рада еще посотрудничать!