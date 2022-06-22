Качественный перевод с душой!

Окончила бакалавриат по направлению "Лингвистика", окончила магистратуру по направлению "Филология", а это значит – могу переводить тексты разных жанров ( технические и художественные ), писать научные работы на разные лингвистические темы (знания свежие), корректировать и редактировать тексты. Занимаюсь также транскрибацией (переводом аудио/видео в текст), осуществляю работу в короткие сроки, качественно и с душой!