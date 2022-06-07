Anastasiia_optgl

Работа с текстами (копирайтер), написание курсовых/дипломных работ, художественные работы, письменные работы

Меня зовут Анастасия. Мне 21 год. Заканчиваю юридический факультет с красным дипломом в этом году в петербургском университете. Со второго курса пишу курсовые и дипломные работы. Иногда берусь за написание рефератов. Антиплагиат моих работ-80+. Работа с текстом для меня важна, поэтому любой заказ отрабатываю до идеальности. Опыт работы в данной сфере: 2 года.

Отзывы клиентов можете посмотреть на Гугл диске: https://drive.google.com/drive/folders/1-C-7wp90tuiw89KMbiBMRdOza0k8ocyx

Изучаю маркетинг как второе направление, поэтому могу помочь с анализом любой компании, рынка или с продажей услуг и товаров.