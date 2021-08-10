Анастасия Паршина Anastasiya_66613Anastasiya_66613
Я специалист с опытом больше 5 лет в сфере маркетинга. В большей степени в смм и копирайтинге.
В опыте работы указан только опыт в диджитал.
ЗП указана примерная за небольшой объем работ по контенту или таргету ;) Стоимость текстов будет зависеть от сложности темы и объема работы.
Но надо смотреть на каждый проект в отдельности. Все зависит от целей, объемов и задач.
По ссылке далее примеры задач и текстов, которые я писала: https://clc.am/портфолио
и https://clc.am/примеры_мини_анализа_и_текстов_для_3_разных_ниш
а тут еще несколько примеров их раздела "портфолио" https://taplink.cc/anastasiya_66613
Отлично гуглю и ориентируюсь в большом количестве инфы. Умею анализировать и ставить под сомнение всякую дичь.
Обожаю Инстаграм, Телеграм и понятные тексты везде и повсюду. Люблю рекламу и очень радуюсь каждому старгетированному на меня объявлению — это всегда интересный опыт.
Знаю что такое эмпатия, ЦА, лендинг, ToV и вот это вот все.
Знаю базу по фигме и тильде, могу смонтировать простое видео либо найти человека, который сможет смонтировать сложное, умею в фотошопы и сервисы google (таблицы, документы, опросы).
☝️ У меня есть:
- специалист по созданию сайтов на тильде (блоки и уникальный дизайн + настройки внутри сервиса),
- графический дизайнер (лого, сайты, баннеры, печатная продукция и т.д.),
- видеограф,
- могу найти человека, который сверстает сайт.
Читаю (сайты, телеграм каналы):
dnative, психология маркетинга, паша и его прокрастинация, партизанский маркетинг, канал ленивого сммщика, Ильяхов, Setters, texterra, vc и другие.
Была на
- конференции SMMinsk 2019
- тренинге Игоря Манна
- Бизнес-пробуждении 2019
и куче онлайн-проектов.
А тут мой прекрасный инстаграм)) https://www.instagram.com/anastasiya_66613/