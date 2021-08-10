копирайтер, сммщица, контент-менеджер

Я специалист с опытом больше 5 лет в сфере маркетинга. В большей степени в смм и копирайтинге.

В опыте работы указан только опыт в диджитал.

ЗП указана примерная за небольшой объем работ по контенту или таргету ;) Стоимость текстов будет зависеть от сложности темы и объема работы.

Но надо смотреть на каждый проект в отдельности. Все зависит от целей, объемов и задач.

 По ссылке далее примеры задач и текстов, которые я писала: https://clc.am/портфолио

и https://clc.am/примеры_мини_анализа_и_текстов_для_3_разных_ниш

а тут еще несколько примеров их раздела "портфолио" https://taplink.cc/anastasiya_66613

Отлично гуглю и ориентируюсь в большом количестве инфы. Умею анализировать и ставить под сомнение всякую дичь.

Обожаю Инстаграм, Телеграм и понятные тексты везде и повсюду. Люблю рекламу и очень радуюсь каждому старгетированному на меня объявлению — это всегда интересный опыт.

Знаю что такое эмпатия, ЦА, лендинг, ToV и вот это вот все.

Знаю базу по фигме и тильде, могу смонтировать простое видео либо найти человека, который сможет смонтировать сложное, умею в фотошопы и сервисы google (таблицы, документы, опросы).

☝️ У меня есть:

- специалист по созданию сайтов на тильде (блоки и уникальный дизайн + настройки внутри сервиса),

- графический дизайнер (лого, сайты, баннеры, печатная продукция и т.д.),

- видеограф,

- могу найти человека, который сверстает сайт.

Читаю (сайты, телеграм каналы):

dnative, психология маркетинга, паша и его прокрастинация, партизанский маркетинг, канал ленивого сммщика, Ильяхов, Setters, texterra, vc и другие.

Была на

- конференции SMMinsk 2019

- тренинге Игоря Манна

- Бизнес-пробуждении 2019

и куче онлайн-проектов.

А тут мой прекрасный инстаграм)) https://www.instagram.com/anastasiya_66613/