Anastasiya_ya

Видеодизайнер

В сфере моушн-дизайна 2 года.Владею After Effects, Photoshop, Illustrator. Занимаюсь созданием видео контента, рекламных баннеров, видео для соц.сетей, рекламных креативов, анимация логотипов.

Развит художественный вкус, внимательно отношусь к деталям, умею работать в сжатые сроки, спокойно отношусь к правкам.Украшаю работу используя плагины и эффекты.

Ссылка на портфолио - https://drive.google.com/drive/folders/1J5L7ue00MOnYsglRTZBdkyO_C9OYKZz-?usp=sharing