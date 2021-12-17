AnastassiaL

Анастасия Лазарчик AnastassiaL

 
28 летБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Была
6 месяцев назад
UX/UI designer

Здравствуйте. Меня зовут Анастасия. И я не просто веб-дизайнер.

Создание максимально удобного и интуитивно понятного интерфейса для пользователя является для меня главной задачей. Необходимо понять, как “зацепить” пользователя, прежде чем он сам подумает об этом. Для этого обращаю внимание даже на те детали, которые на первый взгляд не имеют значения.

В работе над любым проектом, я основываюсь на последние тренды в веб-дизайне. Правильно подобранные цвета, шрифты, изображения и другие графические элементы позволяют передать пользователю Ваши эмоции и четкое послание.

Для меня каждый проект уникален. Поэтому я не стремлюсь использовать стандартные решения. Однако, по желанию заказчика, такой вариант также не исключается.

Специализация:
- мобильный дизайн
- веб-дизайн (одностраничные и многостраничные сайты, веб-платформы)
- дизайн логотипов
- дизайн иконок
- создание креативов для социальных сетей
- дизайн презентаций

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
uberchedev
Дарья 
24 годаГрузия
2 года в сервисе
Была
год назад
$45
9 баллов
2 года назад
Создать экраны для Play Market для 4 приложений
Благодарю Анастасию за оперативную работу и готовность к правкам. Все прошло хорошо.
Было очень приятно работать с Дарьей, особенно хочется отметить то, что задачи были поставлены очень конкретно)
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