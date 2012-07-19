Качественный!!! Дизайн сайтов и интерфейсов!!!
Уважаемые Работодатели!
Буду рада разработать дизайн для Вашего сайта или интерфейса, рисую в любом стиле, качественно!
Работаю только по предоплате или "СБC" на этом сайте.
Опыт удалённой работы более 8-и лет. За плечами более 150 работ по дизайну сайтов и около 15 крупных проектов по разработке дизайнов интерфейсов.
Обращайтесь, уверена, Вы останетесь довольны.
Портфолио
- Карат Рент149 просмотров
- Универсам Е.С.К.О.175 просмотров
- Туристический портал "Миртуров"164 просмотра
- Dia-service167 просмотров
- Кинокомпания153 просмотра
- Официальный сайт Краснодарского края.209 просмотров