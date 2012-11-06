Anatolik107

Анатолий Поликанин Anatolik107

 
33 годаРоссия/Ростов-на-Дону
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Пишу качественный рерайт и копирайт текстов на разные темы. Уникальность по адвего 95-100%. Буду рад помочь!!!

Отзывы заказчиков
marina_strogaya
Марина 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
38 отзывов
$1
10 баллов
11 лет назад
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1 отзыв
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Копирайтинг
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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