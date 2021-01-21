Анатолий Паникаров AnatoliyPKAnatoliyPK
32 годаУкраина/Тернополь
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Видеомонтаж
Здравствуйте!
Меня зовут Анатолий, я из Новоднестровска, Украина.
У меня более 3 лет обширного опыта редактирования видео для частных лиц и предприятий.
Мои навыки:
- редактирование видео для ТВ или YouTube
- конвертация видео для YouTube, Instagram, FaseBook
- видео захвата экрана
- закадровый голос, музыка, sfx
- титры, заголовки
- промо-версии
Инструменты, которые я использую:
- Adobe Premiere Pro
- Adobe After Effects
- Adobe Photoshop
Есть вопросы? Хотите обсудить свои проекты? Не стесняйтесь обращаться ко мне и хорошего дня!
Портфолио
- Showreel52 просмотра