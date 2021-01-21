Видеомонтаж

Здравствуйте!

Меня зовут Анатолий, я из Новоднестровска, Украина.

У меня более 3 лет обширного опыта редактирования видео для частных лиц и предприятий.

Мои навыки:

- редактирование видео для ТВ или YouTube

- конвертация видео для YouTube, Instagram, FaseBook

- видео захвата экрана

- закадровый голос, музыка, sfx

- титры, заголовки

- промо-версии

Инструменты, которые я использую:

- Adobe Premiere Pro

- Adobe After Effects

- Adobe Photoshop

Есть вопросы? Хотите обсудить свои проекты? Не стесняйтесь обращаться ко мне и хорошего дня!