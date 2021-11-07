Нужно было зарегистрировать аккаунты для сервиса 1С согласно таблице эксель. Исполнитель приступил к задаче быстро, сразу после принятия задания. Выполнил без задержек строго по инструкции. Подошёл ответственно, ошибок нет. Рекомендую.