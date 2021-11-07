Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
2 года назад
Нужно было зарегистрировать аккаунты для сервиса 1С согласно таблице эксель. Исполнитель приступил к задаче быстро, сразу после принятия задания. Выполнил без задержек строго по инструкции. Подошёл ответственно, ошибок нет. Рекомендую.
Ответный отзыв
Задача была объяснена ясно, работодатель был всегда на связи. Рекомендую!
Копирайтинг
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга