HTML5 CSS3 Верстка

Прошел курс в онлайн университете Skillbox по курсу 'Веб - верстка для начинающих' защитил дипломный проект сайт портфолио http://anatoliywebmaster.ru/. Данный сайт является полностью адаптивным(так же на iPhone), работает во всех современных браузерах. Во время прохождения был сверстан сайт новостного портала https://anatoliay.github.io/Newspublicproject/. Выполняю работу ответственно и в срок. При желании заказчика могу заливать работу на свой профиль в gitHub, для просмотра этапов верстки сайта.

Ссылка на профиль в GitHub https://github.com/anatoliay?tab=repositories

-HTML5

-CSS3

-Адаптивная верстка под мобильные устройства

-Семантическая верстка

-Jquery