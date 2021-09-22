Анатолий Иванушкин Anatoly567Anatoly567
29 летРоссия/Ульяновск
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
HTML5 CSS3 Верстка
Прошел курс в онлайн университете Skillbox по курсу 'Веб - верстка для начинающих' защитил дипломный проект сайт портфолио http://anatoliywebmaster.ru/. Данный сайт является полностью адаптивным(так же на iPhone), работает во всех современных браузерах. Во время прохождения был сверстан сайт новостного портала https://anatoliay.github.io/Newspublicproject/. Выполняю работу ответственно и в срок. При желании заказчика могу заливать работу на свой профиль в gitHub, для просмотра этапов верстки сайта.
Ссылка на профиль в GitHub https://github.com/anatoliay?tab=repositories
-HTML5
-CSS3
-Адаптивная верстка под мобильные устройства
-Семантическая верстка
-Jquery
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Верстка барбершопа171 просмотр
- Сайт по заказу тортов185 просмотров
- Сверстанный сайт с PSD макета196 просмотров
- Сайт путешесвий156 просмотров