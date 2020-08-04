Регистрация торговой марки в Одессе, патентование полезных моделей и промышленных образов, регистрация авторского права

Скидка - 20% на оплату сборов за подачу заявок на торговые марки и другие объекты интеллектуальной собственности. Вы экономите при подаче заявки на торговую марку:

в 1-м классе - 800 грн.

в 2-х классах - 1600 грн.

и т.д.

Полный спектр услуг в сфере охраны Вашей интеллектуальной собственности:

> Предварительный поиск обозначения на тождество и сходство с уже зарегистрированными торговыми марками.

> Регистрация торговых марок в Украине по национальной процедуре.

> Ускорение регистрации ТМ.

> Подача международных заявок на торговые марки.

> Подготовка лицензионных договоров, договоров франчайзинга и т.п.

> Регистрация авторского права.

> Патентование промышленных образцов (защита внешнего вида промышленных изделий, дизайна, упаковки и т.п.).

> Патентование технических решений в качестве изобретений и полезных моделей.

> Консультации по налогам в сфере интеллектуальной собственности.

Более подробная информация на http://torgovaya-marka.odessa.ua/

Ждем Вас на консультацию по адресу г. Одесса, ул. Солнечная, 5, БЦ "Солнечный", оф. 602.