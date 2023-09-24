Andre_Masko

Андрей Andre_Masko

 
31 годУкраина/Полтава
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Інженер-конструктор (CAD), Pyhon developer

Інженер-конструктор з 6-річним+ досвідом роботи.

Маю високу кваліфікацію та багатий досвід у проектуванні різних технічних продуктів та систем. Для роботи використовую Solidworks, AutoCAD, Inventor, Компас.

Вмію аналізувати вимоги замовника, розробляти концепції та технічні рішення, створювати 3D-моделі, виконувати реалістичні зображення цих моделей, проводити іспити та випробування, а також розробляти креслення та технічну документацію.

Маю знання в галузі механіки, електротехніки, матеріалознавства та програмної інженерії, що дозволяє мені розробляти складні технічні продукти високої якості.

Додатково займаюсь розробкою на Python. Зроблю telegram-бота, задачі щодо back-end'у та інше..

PythonAutoCADSolidWorksТелеграм бот
Машиностроение
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
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