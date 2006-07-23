AndreevGame

Профессиональный видеомонтаж

Здравствуйте! Работаю монтажёром более года. Успешно окончил одну из самых крупных школ видеомонтажа RushMedia. Делал видеоролики для TikTok разных планов; влоги для YouTube. Умею накладывать эффекты, переходы, вставлять текст, титры, создавать музыкальное сопровождение. Примеры моих работ:

Психологический видеоурок с добавлением текста и цветокоррекицией: https://disk.yandex.ru/i/iItS0mhg95BjVg Динамическое видео с добавлением разных эффектов и переходов, наложение музыки: https://disk.yandex.ru/d/NXIlX_uZoCjvWg

Хронометражный видеоролик с добавлением переходов, музыкального сопровождения и цветокоррекции: https://disk.yandex.ru/i/alI2GM-TkZraBg

Также имеется опыт в видеомонтаже онлайн игр:

https://disk.yandex.ru/i/dQIHsCukesZUmA

https://disk.yandex.ru/i/rSR92B8Tt_JNCw

https://disk.yandex.ru/i/0M2nZgnB8e5-AA

https://disk.yandex.ru/i/o59kHprKkqkg2g