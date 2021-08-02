Andrei2727

Андрей Andrei2727

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Прекрасный фрилансер

Опыт работы:

Июль 2018 — июль 20181 месяц

Оператор базы данных Техника Б/Удущего Москва, tech-bu.ru

Публикация объявлений на Avito, консультирование клиентов, работа в Битрикс24, продажа товара.

Март 2018 – март 20181 месяцРедактор, контент-менеджер ПахлаваМир http://paxlavamir.ru 

Обязанности: Заполнение карточек товара интернет-магазина

Февраль 2018 – май 20184 месяца

Редактор Chilliday http://chilliday.ru Обязанности: Ведение группы в интернете  

Март 2017 – февраль 2018 1 год

Редактор Синтез http://promo-live.ru 

Обязанности: Ведение сайта и группы на Facebook 