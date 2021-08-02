Andrei2727

Прекрасный фрилансер
Опыт работы:
Июль 2018 — июль 20181 месяц
Оператор базы данных Техника Б/Удущего Москва, tech-bu.ru
Публикация объявлений на Avito, консультирование клиентов, работа в Битрикс24, продажа товара.
Март 2018 – март 20181 месяцРедактор, контент-менеджер ПахлаваМир http://paxlavamir.ru
Обязанности: Заполнение карточек товара интернет-магазина
Февраль 2018 – май 20184 месяца
Редактор Chilliday http://chilliday.ru Обязанности: Ведение группы в интернете
Март 2017 – февраль 2018 1 год
Редактор Синтез http://promo-live.ru
Обязанности: Ведение сайта и группы на Facebook
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