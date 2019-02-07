Andrei_Brest

Андрей Andrei_Brest

 
41 годБеларусь/Брест
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Обработаю фотографии под ваши нужды.

Уверенное знание: Photoshop (фотошоп), Premiere Pro .

  • - ретушь;
  • - цветокоррекция, обтравка, фотомонтаж
  • - обработка фотографий для интернет магазинов;
  • - Коррекция экспозиции
  • - Правка баланса белого
  • - Ретушь кожи с сохранением текстуры
  • - Коррекция фигуры
  • - Устранение дефектов одежды
  • - Устранение недостатков на фоне
  • - Прорисовка бликов и теней
  • - Коррекция макияжа и прически
  • - Тонирование.                                          Работаю удаленно.
Photoshop
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Отзывы заказчиков
guest_15381398743672
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Обтравка
Работа сделана быстро и качественно, все четко, без нареканий! Надеюсь, будем сотрудничать , рекомендую.
Всё хорошо, доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв