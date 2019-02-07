Обработаю фотографии под ваши нужды.
Уверенное знание: Photoshop (фотошоп), Premiere Pro .
- - ретушь;
- - цветокоррекция, обтравка, фотомонтаж
- - обработка фотографий для интернет магазинов;
- - Коррекция экспозиции
- - Правка баланса белого
- - Ретушь кожи с сохранением текстуры
- - Коррекция фигуры
- - Устранение дефектов одежды
- - Устранение недостатков на фоне
- - Прорисовка бликов и теней
- - Коррекция макияжа и прически
- - Тонирование. Работаю удаленно.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Обтравка и правка117 просмотров
- Обтравка101 просмотр
- Обработка для интернет-магазина106 просмотров
- Обработка фотографий для интернет-магазинов101 просмотр
- Обработка фотографий для интернет-магазинов95 просмотров
- Для интернет-магазина86 просмотров
- Восстановление старых фото122 просмотра
- Обработка фотографий для интернет-магазинов91 просмотр
- Обработка фотографий для интернет-магазинов80 просмотров
- Обработка фотографий для интернет-магазинов78 просмотров
- Обработка фотографий для интернет-магазинов96 просмотров
- Обработка фотографий для интернет-магазинов95 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
5 лет назад
Работа сделана быстро и качественно, все четко, без нареканий! Надеюсь, будем сотрудничать , рекомендую.
Ответный отзыв
Всё хорошо, доволен сотрудничеством.