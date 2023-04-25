Andrew1213

Вёрстка адаптивных и кроссбраузерных сайтов. CSS3\HTML5, БЭМ, GULP, SCSS, JavaScript.

Преимущества работы со мной:

Деньги . Качественно и усердно разработаю Ваш сайт за небольшие деньги, т.к. в приоритете зароботок доверия и авторитета.

. Качественно и усердно разработаю Ваш сайт за небольшие деньги, т.к. в приоритете зароботок доверия и авторитета. Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Всегда выслушаю все пожелания и предложу варианты решения.

Для меня важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- всегда на связи

- часть оплаты беру после верстки нескольких блоков(всё прежде обговаривается)

Род занятий:

- Кроссбраузерная, валидная, адаптивная вёрстка

- Верстаю из PSD, Figma

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SCSS, Flexbox, БЭМ, JS.