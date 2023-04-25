Andrew1213

Вёрстка адаптивных и кроссбраузерных сайтов. CSS3\HTML5, БЭМ, GULP, SCSS, JavaScript.
Преимущества работы со мной:
- Деньги. Качественно и усердно разработаю Ваш сайт за небольшие деньги, т.к. в приоритете зароботок доверия и авторитета.
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Всегда выслушаю все пожелания и предложу варианты решения.
Для меня важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: l_a_w_less
- Instagram: a.lototskiy
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- всегда на связи
- часть оплаты беру после верстки нескольких блоков(всё прежде обговаривается)
Род занятий:
- Кроссбраузерная, валидная, адаптивная вёрстка
- Верстаю из PSD, Figma
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SCSS, Flexbox, БЭМ, JS.