Креативный и современный дизайн. Лендинги, интернет-магазины и мобильные приложения.

Разрабатываю дизайн любой сложности

Любимые направления: лендинги, интернет-магазины, мобильные приложения

Знаю как сделать интерфейс наиболее удобным для пользователя

11 лет опыта в работе с программами Adobe

Не работаю по шаблонам (каждый заказ индивидуален)

Люблю нестандартные сетки

Правки бесплатны в любом количестве

Четкое соблюдение сроков

Постоянно на связи: в рабочее время с 9:30 -20:00 МСК

Обращаю внимание на детали и мелочи в дизайне;

Отдаю подготовленные исходные файлы (с наведенным порядком в слоях)

Профессиональное владение графическими редакторами: Adobe Photoshop, Figma, Adobe XD

Здравствуйте, меня зовут Андрей, я занимаюсь веб-дизайном.

Что я делаю:

- дизайн сайтов (Photoshop, Figma, Adobe XD, не верстаю)

- дизайн мобильных приложений

- ux

- интерактивные прототипы

- баннера для контекстной рекламы, сайтов и соцсетей (Instagram, Facebook) - статичные и gif;

Порядок работы:

1. Предоставляете задание (ТЗ). Если его нет — высылаете информацию в удобном Вам виде - просмотрю все.

2. Разрабатываю дизайн —> высылаю на просмотр.

3. Комментируете —> я вношу правки (если таковы будут);

4. После утверждения работы —> оплачиваете ее;

5. Высылаю Вам исходники)

Рабочее время: с 09.:30 до 20.00

Общение: предпочитаю письменно - через чат Веблансера, Telegram, почту, Skype

Оплата: QIWI, Яндекс Деньги

Обращайтесь, буду рад сотрудничеству!