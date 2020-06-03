Креативный и современный дизайн. Лендинги, интернет-магазины и мобильные приложения.
- Разрабатываю дизайн любой сложности
- Любимые направления: лендинги, интернет-магазины, мобильные приложения
- Знаю как сделать интерфейс наиболее удобным для пользователя
- 11 лет опыта в работе с программами Adobe
- Не работаю по шаблонам (каждый заказ индивидуален)
- Люблю нестандартные сетки
- Правки бесплатны в любом количестве
- Четкое соблюдение сроков
- Постоянно на связи: в рабочее время с 9:30 -20:00 МСК
- Обращаю внимание на детали и мелочи в дизайне;
- Отдаю подготовленные исходные файлы (с наведенным порядком в слоях)
- Профессиональное владение графическими редакторами: Adobe Photoshop, Figma, Adobe XD
Что я делаю:
- дизайн сайтов (Photoshop, Figma, Adobe XD, не верстаю)
- дизайн мобильных приложений
- ux
- интерактивные прототипы
- баннера для контекстной рекламы, сайтов и соцсетей (Instagram, Facebook) - статичные и gif;
Порядок работы:
1. Предоставляете задание (ТЗ). Если его нет — высылаете информацию в удобном Вам виде - просмотрю все.
2. Разрабатываю дизайн —> высылаю на просмотр.
3. Комментируете —> я вношу правки (если таковы будут);
4. После утверждения работы —> оплачиваете ее;
5. Высылаю Вам исходники)
Рабочее время: с 09.:30 до 20.00
Общение: предпочитаю письменно - через чат Веблансера, Telegram, почту, Skype
Оплата: QIWI, Яндекс Деньги
Обращайтесь, буду рад сотрудничеству!
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