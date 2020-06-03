Andrew77747

Андрей Andrew77747

 
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Креативный и современный дизайн. Лендинги, интернет-магазины и мобильные приложения.
  • Разрабатываю дизайн любой сложности
  • Любимые направления: лендинги, интернет-магазины, мобильные приложения
  • Знаю как сделать интерфейс наиболее удобным для пользователя
  • 11 лет опыта в работе с программами Adobe
  • Не работаю по шаблонам (каждый заказ индивидуален)
  • Люблю нестандартные сетки
  • Правки бесплатны в любом количестве
  • Четкое соблюдение сроков
  • Постоянно на связи: в рабочее время с 9:30 -20:00 МСК
  • Обращаю внимание на детали и мелочи в дизайне;
  • Отдаю подготовленные исходные файлы (с наведенным порядком в слоях)
  • Профессиональное владение графическими редакторами:  Adobe Photoshop, Figma, Adobe XD
Здравствуйте, меня зовут Андрей, я занимаюсь веб-дизайном. 

Что я делаю:

- дизайн сайтов (Photoshop, Figma, Adobe XD, не верстаю)

- дизайн мобильных приложений

- ux

- интерактивные прототипы

- баннера для контекстной рекламы, сайтов и соцсетей (Instagram, Facebook) - статичные и gif;

Порядок работы:

1. Предоставляете задание (ТЗ). Если его нет — высылаете информацию в удобном Вам виде - просмотрю все.

2. Разрабатываю дизайн —> высылаю на просмотр.

3. Комментируете —> я вношу правки (если таковы будут);

4. После утверждения работы —> оплачиваете ее;

5. Высылаю Вам исходники)

Рабочее время: с 09.:30 до 20.00

Общение: предпочитаю письменно - через чат Веблансера, Telegram, почту, Skype

Оплата: QIWI, Яндекс Деньги

Обращайтесь, буду рад сотрудничеству!

Дизайн лендингаДизайн сайтаДизайн мобильного приложенияFigmaPhotoshop
Портфолио