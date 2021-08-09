Выполняю задания в срок.
Здраствуйте, занимаюсь разработкой сайтов более 4 лет, последние 2 года работал с CMS Bitrix. Есть высшее техническое образование. Помогу с доработкой / исправлением / настройкой, а также созданием сайтов с 0. Сделаю все качественно и в условленный срок.
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$290
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
4 года назад
Все четко по ТЗ. Кроме этого испоонитель предоржил свое оригинальное решение которое было реализовано.
Ответный отзыв
Приятный заказчик, сразу подобрали решение для задачи, своевременная оплата.