Выполняю задания в срок.

Здраствуйте, занимаюсь разработкой сайтов более 4 лет, последние 2 года работал с CMS Bitrix. Есть высшее техническое образование. Помогу с доработкой / исправлением / настройкой, а также созданием сайтов с 0. Сделаю все качественно и в условленный срок.