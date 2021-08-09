Andrew_3232

Андрей Andrew_3232

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Выполняю задания в срок.

Здраствуйте, занимаюсь разработкой сайтов более 4 лет, последние 2 года работал с CMS Bitrix. Есть высшее техническое образование. Помогу с доработкой / исправлением / настройкой, а также созданием сайтов с 0. Сделаю все качественно и в условленный срок.

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Отзывы заказчиков

Yuriy_Sh
Юрий 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$290
10 баллов
4 года назад
Добавить мобильную верстку в шаблон на Битриксе
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
oligadema
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$30
10 баллов
4 года назад
Внести правки на сайт на битриксе
Все четко по ТЗ. Кроме этого испоонитель предоржил свое оригинальное решение которое было реализовано.
Приятный заказчик, сразу подобрали решение для задачи, своевременная оплата.
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