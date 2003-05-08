Андрей Ростовський Andrey442Andrey442
20 летУкраина/Краматорск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Меня зовут Андрей. Заканчиваю школу .Ищу работу на лето. Буду рад заказов!!!
Работаю в фотошопе , умею многое , что не умею - научусь.
-Дизайн визиток, баннеров , листовок , логотипов.
-Коррекция фото (убирание прыщей, удаление лишних объектов, замена фона и т.д.)
ну и другое по согласованию.
Портфолио
- Делал баннер для магазина зимних шапок13 просмотров
- Делал баннер для магазина одежды11 просмотров
- Делал баннер для медицинского центра9 просмотров
- Делал баннер для магазина Таврия9 просмотров
- #баннер #дизайн13 просмотров
- #баннер #дизайн11 просмотров