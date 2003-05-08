Меня зовут Андрей. Заканчиваю школу .Ищу работу на лето. Буду рад заказов!!!

Работаю в фотошопе , умею многое , что не умею - научусь.

-Дизайн визиток, баннеров , листовок , логотипов.

-Коррекция фото (убирание прыщей, удаление лишних объектов, замена фона и т.д.)

ну и другое по согласованию.