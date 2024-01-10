Давайте сразу перейдём к делу. Я готов написать качественные тексты для вашего проекта в установленные сроки.
Мой опыт позволяет создавать тексты для:
Сайтов
Блогов
Landing page
Вашего бизнеса
Интернет-магазинов Wildberries, Ozon
Я пишу:
Обзоры
SEO-оптимизированные статьи
Продающие тексты
Тексты для бизнеса
Тексты по техническому заданию и без него
Информационные тексты
Описания товаров и услуг
Описания карточек товаров
Тексты с ключевыми словами, LSI
100% уникальные тексты
Тексты на главную страницу, о компании, разделы
Описания для карточек товаров под маркетплейсы
Пишу в публицистическом, художественном, техническом или разговорном стиле - в зависимости от поставленных задач.
1 заказ до 10000 знаков. Давайте обсудим нужный вам объём текстов, подберу оптимальный, и предложу Вам, исходя из вашей задачи.
Буду рад сотрудничеству. Пишите!