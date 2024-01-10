AndreyMW

Андрей AndreyMW

 
43 года
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Уникальная статья или текст. Оригинальный пост в соцсети или в рекламу. Любые темы!

Давайте сразу перейдём к делу. Я готов написать качественные тексты для вашего проекта в установленные сроки.

Мой опыт позволяет создавать тексты для:

  • Сайтов

  • Блогов

  • Landing page

  • Вашего бизнеса

  • Интернет-магазинов Wildberries, Ozon

Я пишу:

  • Обзоры

  • SEO-оптимизированные статьи

  • Продающие тексты

  • Тексты для бизнеса

  • Тексты по техническому заданию и без него

  • Информационные тексты

  • Описания товаров и услуг

  • Описания карточек товаров

  • Тексты с ключевыми словами, LSI

  • 100% уникальные тексты

  • Тексты на главную страницу, о компании, разделы

  • Описания для карточек товаров под маркетплейсы

Пишу в публицистическом, художественном, техническом или разговорном стиле - в зависимости от поставленных задач.

1 заказ до 10000 знаков. Давайте обсудим нужный вам объём текстов, подберу оптимальный, и предложу Вам, исходя из вашей задачи.

Буду рад сотрудничеству. Пишите!