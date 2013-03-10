AndreyS_ua

Основные направления:

1. OpenERP (с марта 2013 года).

2. Компьютерное зрение, дополненная реальность.

3. Видео-трансляция / обработка видео в реальном времени.

4. 1C (c 2002 (с 2008 - профессионально) по 2012 год).

Языки программирования: Python, C/C++.

Дополнительные знания и навыки:

- компьютерная безопасность;

- Linux/Windows серверы и десктопы (установка/настройка/сопровождение/защита);

- PostgreSQL, SQLite, MS SQL Server;

- JavaScript, shell/batch scripting, VBScript, WScript, WMI;

- VoIP-телефония;

- управление серво-приводами;

- установка/настройка/защита Asterisk PBX;

- парсинг сайтов;

- программные HTTP-запросы (POST/GET);

- генераторы почтовых рассылок (SMTP);

- использование в основном Open Source ПО и библиотек.