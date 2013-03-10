AndreyS_ua

Основные направления:
1. OpenERP (с марта 2013 года).
2. Компьютерное зрение, дополненная реальность.
3. Видео-трансляция / обработка видео в реальном времени.
4. 1C (c 2002 (с 2008 - профессионально) по 2012 год).
Языки программирования: Python, C/C++.
Дополнительные знания и навыки:
- компьютерная безопасность;
- Linux/Windows серверы и десктопы (установка/настройка/сопровождение/защита);
- PostgreSQL, SQLite, MS SQL Server;
- JavaScript, shell/batch scripting, VBScript, WScript, WMI;
- VoIP-телефония;
- управление серво-приводами;
- установка/настройка/защита Asterisk PBX;
- парсинг сайтов;
- программные HTTP-запросы (POST/GET);
- генераторы почтовых рассылок (SMTP);
- использование в основном Open Source ПО и библиотек.
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
12 лет назад
1С
Спасибо за работу. Всё сделано в срок и главное качественно!