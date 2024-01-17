Я Дизайнер! Специализируюсь в векторной графике!
Я Дизайнер!
Графический, Моушин дизайнер!
Специализируюсь в векторной графике!
Работаю и на Fl.ru
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Детейлинг студия1 просмотр
- Иллюстрация для мультфильма.1 просмотр
- Иллюстрация для мультфильма.1 просмотр
- Календарь Трио.1 просмотр
- Оформление Фудтрака.1 просмотр
- Логотип Магазина Вязанной Одежды.1 просмотр
- Электронные открытки.2 просмотра
- Этикетка пищевых добавок.2 просмотра
- Дизайн упаковки.2 просмотра
- Принты.нет просмотров
- Логотип Детейлинг Студии.1 просмотр