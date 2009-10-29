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Андрей Волков
Andrey_lg
Andrey_lg
42 года
Украина
/
Луганск
18 лет на
фриланс
-бирже
Был
10 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Дмитрий Панков
motya11
38 лет
Россия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
$50
10 баллов
14 лет назад
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Подошёл очень ответственно к работе. Справился с заданием на отлично и в кротчайшие сроки. Всё качественно и быстро. Впредь первым делом буду обращаться за помощью именно к Андрею.
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Отзывы заказчиков
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