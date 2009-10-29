Andrey_lg

Андрей Волков Andrey_lg

 
42 годаУкраина/Луганск
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
motya11
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
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Подошёл очень ответственно к работе. Справился с заданием на отлично и в кротчайшие сроки. Всё качественно и быстро. Впредь первым делом буду обращаться за помощью именно к Андрею.