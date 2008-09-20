Студент старших курсов математического факультета Российского Государственного Университета им. Канта.
Языки программирования: Delphi, Pascal, C++, PHP
Имею опыт работы с графикой: создание логотипов и оформление дизайна сайтов.
Лучшие работы по сайтостроению:
"Частное фото" http://YouStory.ru
"Лига профессионалов игроков" http://TopGamers.ru
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Портфолио
- TopGamers.ru лига профессионалов292 просмотра
- Баннер рыбной деревни267 просмотров
- YouStory.ru частное фото327 просмотров
- YouStory.ru частное фото408 просмотров
- TopGamers: лига профессионалов207 просмотров
- Частное фото, youstory.ru, photo.youstory.ru, фото906 просмотров
- Игра змейка435 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
15 лет назад
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