Andrey_rus

Андрей Шестаков Andrey_rus

 
37 летРоссия/Калининград
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Студент старших курсов математического факультета Российского Государственного Университета им. Канта.

Языки программирования: Delphi, Pascal, C++, PHP

Имею опыт работы с графикой: создание логотипов и оформление дизайна сайтов.

Лучшие работы по сайтостроению:

"Частное фото" http://YouStory.ru

"Лига профессионалов игроков" http://TopGamers.ru

PHPДизайн сайтаDelphi
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otRock
32 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Нужна помощь AJAX программиста
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