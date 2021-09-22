Павлович Андрей AndreyiziseoAndreyiziseo
27 летБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Seo-продвижение сайта
Занимаюсь SEO-продвижением уже 6 лет. Работаю по следующей схеме: ✔увеличу трафик и позиции или ✔выполню работу БЕСПЛАТНО. Никакого секрета, только чёткий план ➱ ➱ ➱
➊ Исправляю все ошибки, 50% из которых другие сеошники пропустят.
➋ Анализирую конкурентов и на основании этого составляю план дальнейших действий. Не стреляю по воробьям.
➌ Анализирую из каких каналов дёшево привлекать трафик.
➍ Размещаю ссылки на площадках, нахожу копирайтеров под вашу нишу
➎ Постоянно тестирую
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Портфолио
- Продвижение кровельных работ по Минску и области25 просмотров