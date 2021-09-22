Seo-продвижение сайта

Занимаюсь SEO-продвижением уже 6 лет. Работаю по следующей схеме: ✔увеличу трафик и позиции или ✔выполню работу БЕСПЛАТНО. Никакого секрета, только чёткий план ➱ ➱ ➱

➊ Исправляю все ошибки, 50% из которых другие сеошники пропустят.

➋ Анализирую конкурентов и на основании этого составляю план дальнейших действий. Не стреляю по воробьям.

➌ Анализирую из каких каналов дёшево привлекать трафик.

➍ Размещаю ссылки на площадках, нахожу копирайтеров под вашу нишу

➎ Постоянно тестирую