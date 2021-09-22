Продвижение кровельных работ по Минску и области
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Летом 2020 года к нам на продвижение пришел сайт roofcover.by. Компания занимается
кровельными работами любой сложности по Минску и области, а также имеет магазин с товарами,
о котором мы поговорим чуть позже.
Меня зовут Андрей Павлович, я являюсь представителем компании Alekzo. Сегодня я в деталях
расскажу как происходило продвижение данного сайта, какие ошибки были допущены и как мы их
исправляли.
Задачи проекта
Продвижение сайта по Минску и Минской области с целью увеличения посещаемости и заказов.
Причиной обращения послужило желание иметь полноценный сайт с услугами и кровельными
материалами, который будет привлекать новых посетителей за счет поисковых систем. До этого
пробовали запускать контекстную рекламу, но в итоге конверсия оказалась минимальной и
решили сменить подрядчика и попробовать SEO.
Реализация проекта
Ещё перед началом работ мы составили список ошибок, которые проверяем в аудите и сразу
устраняем. Это является главной точкой роста в самом начале для всех сайтов, которые приходят
к нам.
Перенос сайта на другой хостинг
До этого сайт был на хостинге, который принадлежал программисту создавшему сайт. Когда мы
начали всё больше погружаться в проект, то заметили, что сайт очень часто не работает.
Дополнительные сложности проекта
Неправильно выстроенная структура на страницах интернет-магазина, а также слишком длинные
URL-адреса, что требовалось устранить, но при это не уменьшив существующий трафик. Так как
нужно было переносить сайт на другой хостинг, то мы решили сделать все работы за 1 раз.
Мы решили пойти следующим путём:
В начале выгрузили существующую структуру в Xmind, после чего на основании старой структуры
начали делать новую, указывая вложенность URL на страницах. Проще говоря это было наглядной
ТЗ для разработчика, а для SEO-специалиста своего рода наглядная карта редиректов, которую можно было за 1 минуту выгрузить в excel.
Мы сразу уведомили клиента, что будет просадка по позициям и трафику. Конечно просадка по трафику произошла, но не так сильно, как мы ожидали.
Больше всего удивительно было то, что позиции сайта не просели, а только начали расти.
Какую задачу мы поставили после
Трафик на сайте долгое время стагнировал и казалось, что все работы были проделаны впустую.
При этом позиции на сайте росли и мы уверены, что семантика была не нулевой, так как в плане
семантики мы всегда дотошно подходим к процессу.
Но ситуация с трафиком всё равно заставляла задуматься.
Как мы всё исправили
Я особо не верю в силу ссылок, если все внутренние работы не были выполнены. Поэтому прежде
чем паниковать и делать необдуманные вещи, мы решили в начале подкорректировать текстовую
релевантность на всех страницах услуг и это сразу дало свой результат
Добавление цен и полная оптимизация
Мы также сделали множество работ по написанию статей. Но самый большой результат дало не это.
Ниже скриншот, который показывает что дали следующие действия:
1.На основании конкурентов заменили валюту в ценах с BYN на руб;
2.Создали страницу с ценами на основании точечного анализа;
3.Улучшили перелинковку с главной страницы на страницы услуг и материалов.
Отчет по позициям
На самом деле главной проблемой при работе с клиентом стало то, что в начале главной задачей стояло продвижение
интернет-магазина на сайте, а в итоге самой главной целью было продвижение услуг.
Когда цели были четко проставлены мы полностью сменили стратегию, запросы и план. В итоге все действия привели к росту
позиций. Результат 64% семантики сайта в ТОП. 96% запросов выросло.
Рост трафика на 678% за 9 месяцев работы по сайту при минимальном бюджете.