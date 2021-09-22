Продвижение кровельных работ по Минску и области

Летом 2020 года к нам на продвижение пришел сайт roofcover.by. Компания занимается

кровельными работами любой сложности по Минску и области, а также имеет магазин с товарами,

о котором мы поговорим чуть позже.

Меня зовут Андрей Павлович, я являюсь представителем компании Alekzo. Сегодня я в деталях

расскажу как происходило продвижение данного сайта, какие ошибки были допущены и как мы их

исправляли.

Задачи проекта

Продвижение сайта по Минску и Минской области с целью увеличения посещаемости и заказов.

Причиной обращения послужило желание иметь полноценный сайт с услугами и кровельными

материалами, который будет привлекать новых посетителей за счет поисковых систем. До этого

пробовали запускать контекстную рекламу, но в итоге конверсия оказалась минимальной и

решили сменить подрядчика и попробовать SEO.

Реализация проекта

Ещё перед началом работ мы составили список ошибок, которые проверяем в аудите и сразу

устраняем. Это является главной точкой роста в самом начале для всех сайтов, которые приходят

к нам.

Перенос сайта на другой хостинг

До этого сайт был на хостинге, который принадлежал программисту создавшему сайт. Когда мы

начали всё больше погружаться в проект, то заметили, что сайт очень часто не работает.

Дополнительные сложности проекта

Неправильно выстроенная структура на страницах интернет-магазина, а также слишком длинные

URL-адреса, что требовалось устранить, но при это не уменьшив существующий трафик. Так как

нужно было переносить сайт на другой хостинг, то мы решили сделать все работы за 1 раз.

Мы решили пойти следующим путём:

В начале выгрузили существующую структуру в Xmind, после чего на основании старой структуры

начали делать новую, указывая вложенность URL на страницах. Проще говоря это было наглядной

ТЗ для разработчика, а для SEO-специалиста своего рода наглядная карта редиректов, которую можно было за 1 минуту выгрузить в excel.

Мы сразу уведомили клиента, что будет просадка по позициям и трафику. Конечно просадка по трафику произошла, но не так сильно, как мы ожидали.

Больше всего удивительно было то, что позиции сайта не просели, а только начали расти.

Какую задачу мы поставили после

Трафик на сайте долгое время стагнировал и казалось, что все работы были проделаны впустую.

При этом позиции на сайте росли и мы уверены, что семантика была не нулевой, так как в плане

семантики мы всегда дотошно подходим к процессу.

Но ситуация с трафиком всё равно заставляла задуматься.

Как мы всё исправили

Я особо не верю в силу ссылок, если все внутренние работы не были выполнены. Поэтому прежде

чем паниковать и делать необдуманные вещи, мы решили в начале подкорректировать текстовую

релевантность на всех страницах услуг и это сразу дало свой результат

Добавление цен и полная оптимизация

Мы также сделали множество работ по написанию статей. Но самый большой результат дало не это.

Ниже скриншот, который показывает что дали следующие действия:

1.На основании конкурентов заменили валюту в ценах с BYN на руб;

2.Создали страницу с ценами на основании точечного анализа;

3.Улучшили перелинковку с главной страницы на страницы услуг и материалов.

Отчет по позициям

На самом деле главной проблемой при работе с клиентом стало то, что в начале главной задачей стояло продвижение

интернет-магазина на сайте, а в итоге самой главной целью было продвижение услуг.

Когда цели были четко проставлены мы полностью сменили стратегию, запросы и план. В итоге все действия привели к росту

позиций. Результат 64% семантики сайта в ТОП. 96% запросов выросло.

Рост трафика на 678% за 9 месяцев работы по сайту при минимальном бюджете.