Andreyka007

Необходимо выполнить курсовую работу. Срок до 10.01.2013г. Тема:"Проектирование здания транспортного назначения." Все задание в прикрепленном файле. Проект через СБР. Пишите стоимость в проекте.
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- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется написать диплом Кафедра энергообеспечения Тема: Реконструкция цеха, по электроснабжению и эл.оборудованию Срок до 10 февраля. Стоимость пишите в проекте. Вся дополнительная информация в прикрепленных файлах.Закрыт11 лет назад
Тема: Реконструкция убойного пункта оленей, по электроснабжению и эл.оборудованию Срок 10 февраля. Всю дополнительную информацию могу переслать. Пишите стоимость в проекте.Закрыт11 лет назад
тип работы: Дипломная работа Предмет: автоматизированная система управления Тема: разработка методики проведения технического обслуживания автоматизированных рабочих мест Срок: 10 февраль 2013 Требования к работе: Пермский военный институт внутренних войск МВД РФ Кафедра вычислительных машин, комплексов, систем и сетей. Задание на выполнение ...Закрыт11 лет назад