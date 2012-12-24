Andreyka007

Андрей Иванов Andreyka007

 
39 летРоссия/Самара
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Курсовая работа

    Необходимо выполнить курсовую работу. Срок до 10.01.2013г. Тема:"Проектирование здания транспортного назначения." Все задание в прикрепленном файле. Проект через СБР. Пишите стоимость в проекте.

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать диплом

    Требуется написать диплом Кафедра энергообеспечения Тема: Реконструкция цеха, по электроснабжению и эл.оборудованию Срок до 10 февраля. Стоимость пишите в проекте. Вся дополнительная информация в прикрепленных файлах.

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется написать диплом

    тип работы: Дипломная работа Предмет: автоматизированная система управления Тема: разработка методики проведения технического обслуживания автоматизированных рабочих мест Срок: 10 февраль 2013 Требования к работе: Пермский военный институт внутренних войск МВД РФ Кафедра вычислительных машин, комплексов, систем и сетей. Задание на выполнение ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    11 лет назад