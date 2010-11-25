Andreysys

Андрей Родионов Andreysys

 
37 летБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Восстановление работы парсера для VamShop.

    В настоящий момент существуют следующие задачи: 1. Необходимо восстановить написанный ранее парсер для импортирования товаров в магазин, после смены хостера нет коннекта с сервером, до этого парсер был полностью рабочим. Возможно проблема в хостинге либо ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модуль импортирования товаров

    Наш интернет-магазин реализован на базе VAM shop Необходимо создать модуль импортирования товаров из торговой B2B системы поставщика. Основные задачи модуля: 1. Загрузка информации из каталога. (Поставщик предоставляет URL, специально сгенерированный для нашего интернет-магазина. Через него модуль будет загружать данные ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модуль импортирования товаров в интернет-магазин

    $200

    Интернет магазин создан на базе VAM Shop (http://vamshop.ru/) демо версия от создателй доступна по адресу - http://demo.vamhost.ru Необходимо написать модуль загрузки данных XML через URL предоставляемый нашим поставщиком. Т.е. ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад