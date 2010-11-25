В настоящий момент существуют следующие задачи: 1. Необходимо восстановить написанный ранее парсер для импортирования товаров в магазин, после смены хостера нет коннекта с сервером, до этого парсер был полностью рабочим. Возможно проблема в хостинге либо ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Наш интернет-магазин реализован на базе VAM shop Необходимо создать модуль импортирования товаров из торговой B2B системы поставщика. Основные задачи модуля: 1. Загрузка информации из каталога. (Поставщик предоставляет URL, специально сгенерированный для нашего интернет-магазина. Через него модуль будет загружать данные ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $200
Интернет магазин создан на базе VAM Shop (http://vamshop.ru/) демо версия от создателй доступна по адресу - http://demo.vamhost.ru Необходимо написать модуль загрузки данных XML через URL предоставляемый нашим поставщиком. Т.е. ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт13 лет назад