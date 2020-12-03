Профессиональная верстка лендингов, сайтов и интернет-магазинов! SFCC, HTML5, CSS3, адаптивность, чистый, валидный код
Меня зовут Андриана. Мне 26 лет. Я занимаюсь версткой уже около 2 лет. Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялась - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.
Мои контакты:
- e-mail: [email protected]
- Skype: live:6f5ae02cfce32df9
- WhatsApp, Telegram +380958414326
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- LESS/SCSS
- GulpJS
- Git
- Bitbucket
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии.
- Робота з SFCC
Работаю 7 дней в неделю
Онлайн с 9:00
Оплата:
- Карта ПриватБанка