Andriana_

Андриана Andriana_

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Профессиональная верстка лендингов, сайтов и интернет-магазинов! SFCC, HTML5, CSS3, адаптивность, чистый, валидный код

Меня зовут Андриана. Мне 26 лет. Я занимаюсь версткой уже около 2 лет. Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялась - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Мои контакты:

Знание, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • LESS/SCSS
  • GulpJS
  • Git
  • Bitbucket
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии.
  • Робота з SFCC
Время работы:

﻿Работаю 7 дней в неделю

﻿Онлайн с 9:00

﻿Оплата:

  • Карта ПриватБанка