Профессиональная верстка лендингов, сайтов и интернет-магазинов! SFCC, HTML5, CSS3, адаптивность, чистый, валидный код

Меня зовут Андриана. Мне 26 лет. Я занимаюсь версткой уже около 2 лет. Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялась - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Мои контакты:

HTML5, CSS3, jQuery.

Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Responsive.

LESS/SCSS

GulpJS

Git

Bitbucket

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

Комментарии.

Робота з SFCC

﻿Работаю 7 дней в неделю

﻿Онлайн с 9:00

﻿Оплата: