AndriiPavl

Перекладач текстів з Англійської на Українську/Російську і навпаки

Мене звати Андрій. На високому рівні знаю Англійську, Українську(рідна мова), Російську.

Можу допомогти як з перекладом текстів в любих варіаціях, вказаних вище мов, так з написанням текстів,корекція текстів відповідно.

Час роботи залежить від поставленої задачі, тексту на написання/переклад/корекції.

Зв'язатись зі мною можна через Viber(+380685726924), Telegram(нікнейм:Translatii) або зразу через Weblancer.

My name is Andrew. I know English at the high level, Urkainian(native language), Russian.

I can help with translation of texts in any variations of the above languages, writing texts,correction of texts accordingly.

The working time depends on the task, the text for writing/translation/correction.

You can contact me via Viber(+380685726924), Telegram(nickname: Translatii) or directly via Weblancer.