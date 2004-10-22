Надійна, адаптивна та зручна верстка. HTML/CSS/JS

Доброго дня! Мене звати Андрій, я фронт-енд розробник. Протягом довгого часу вчив верстку, тому пропоную Вам свої послуги як фрилансер. Відгуків поки що немає, тому що на біржі я нещодавно, тому ціна за роботу невелика. Та саме Ви можете стати першим, хто залишить свій відгук. Гарантую постійний зв‘язок з Вами в telegram/instagram/watsup або інші, та можливість вносити зміни в проєкт безплатно після завершення угоди. Оплатити можна через monobank, приват 24 або Ваш засіб. Нижче є посилання на мій гітхаб де є приклади вже зроблених проєктів.

My github : https://github.com/AndruPod/AndruPod.github.io/tree/main